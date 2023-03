Bezirksgericht Zürich : VBZ-Schläger müssen ins Gefängnis

Im Sommer 2017 kontrollierten am Limmatplatz acht VBZ-Kontrolleure und vier Sicherheitsleute den letzten Nachtbus am frühen Sonntagmorgen.

Der Hauptbeschuldigte muss wegen versuchter schwerer Körperverletzung für 18 Monate in Gefängnis.

Die Verteidiger argumentierten am Prozess im Januar vergeblich von Notwehrhilfe.

Die zwei Männer und eine Frau haben an einer Nachtbuskontrolle VBZ-Beamte und Sicherheitsleute angegriffen.

Die drei Täter, ein heute 33-jähriger Goldschmied, ein 35-jähriger Elektromonteur und eine 36-jährige Studentin haben mit weiteren Personen am frühen Morgen im Juli 2017 am Limmatplatz acht VBZ-Kontrolleure und vier Sicherheitsleute angepöbelt, beschimpft und attackiert. Dabei erlitten drei VBZ-Angestellte Schnittwunden und Prellungen, ein vierter Beamter wurde an der Schulter mittelschwer verletzt. Alle mussten sich im Spital behandeln lassen. Die zwölf Beamten und Sicherheitsleute hatten um vier Uhr morgens eine Grosskontrolle des letzten Nachtbusses durchgeführt.