Pflanzenbasierte Babynahrung liegt im Trend – auch in der Schweiz

Lebensmittel-Riese Danone führt pflanzenbasierte Säuglingsnahrung ein – laut Unternehmen als Reaktion auf den Wunsch vieler Eltern, ihr Baby vegetarisch, flexitarisch oder pflanzlich ernähren zu wollen. Eine pflanzenbasierte Ernährung besteht vor allem aus Lebensmitteln pflanzlichen Ursprungs. Im Gegensatz zur veganen Ernährung schliesst sie kleinere Mengen an tierischen Lebensmitteln nicht aus – bei Danone etwa geringe Anteile an Milch.

Laut Danone ist die neue Babynahrung die branchenweit erste gemischte Babynahrung, in der mehr als die Hälfte, nämlich 60 Prozent, des Proteins aus Pflanzen stammt. Entwickelt wurde sie speziell für eine vegetarische Ernährung.

Die Proteine sind aus gentechnikfreiem Sojaprotein und anderen pflanzlichen Inhaltsstoffen, wie Sonnenblumen-, Kokos- und Rapsöl gewonnen. Die anderen 40 Prozent in der Formel macht das Milchprotein aus. Dazu gehören Kasein und Molkenprotein aus Kuhmilch sowie Laktose.

Babys an Gemüse gewöhnen

Mit seinen pflanzenbasierten Produkten will Danone Kinder bereits im frühen Alter an den Geschmack von Pflanzen gewöhnen. «Wenn Kinder früh dem Geschmack von Lebensmitteln ausgesetzt werden, kann das dazu beitragen, zukünftige Lebensmittelpräferenzen zu prägen – beispielsweise für Gemüse», so das Unternehmen.