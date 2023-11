Vegane Ernährung: Mit diesen Gerichten ist es ganz einfach

Die Zahl der vegetarisch und vegan lebenden Menschen in der Schweiz steigt langsam, aber kontinuierlich an. 2022 waren 5,3 Prozent der Schweizer Bevölkerung Vegetarier und 0,7 Prozent ernährten sich rein pflanzlich, also vegan. Daneben stehen die sogenannten Flexitarier. Das sind jene, die etwa aus Umweltgründen öfter, aber nicht komplett auf Fleisch und tierische Produkte verzichten.