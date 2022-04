Die Trendhaarfarbe des Sommers 2022 ist Hafermilch-Blond

Mit steigenden Temperaturen und mehr Sonne wächst auch die Lust auf hellere Töne im Haar. Blond trendet Sommer für Sommer und 2022 bildet keine Ausnahme. Die Nuance der Saison: Oatmilk Blonde, also Hafermilch-Blond.

An den Oscars überzeugte Uma Thurman nicht nur mit einer abendtauglichen Variante ihres ikonischen Pulp-Fiction-Outfits, sondern auch mit strahlendem, frischem Blond.

Zwischen kühl und warm

Das Besondere am Ton: seine Neutralität. Weder fällt er in die Kategorie von kühlem Aschblond, noch ist er nah am warmen Goldblond – er liegt genau dazwischen. Damit wirkt er besonders natürlich und sieht auch mit leichtem Ansatz nicht ungepflegt aus.