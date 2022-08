US-Bundesstaat Florida : Veganerin (38) liess ihren kleinen Sohn verhungern – lebenslange Haft

Sheila O’Leary muss lebenslang plus 65 Jahre ins Gefängnis.

Ein Paar in Florida liess seinen jüngsten Sohn verhungern: Er bekam nur rohe Früchte und Gemüse.

Eine strikt vegan lebende Frau in den USA ist wegen der Tötung ihres unterernährten Sohnes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Strafmass wurde am Montag im US-Staat Florida bekannt gegeben. Die 38-jährige Angeklagte Sheila O’Leary war im Juni in sechs Anklagepunkten schuldig gesprochen worden, darunter Mord und schwerer Kindesmissbrauch.