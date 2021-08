Wegen Tests an Tieren - Veganerinnen und Veganer stecken im Impf-Dilemma

Weil es für die Impfstoffforschung Versuche an Tieren gab, sehen manche Tierschützerinnen und Tierschützer die Impfung kritisch.

In Grossbritannien gilt eine Impfpflicht für Pflegende.

Bei Google und Facebook gilt die Impfpflicht bereits, in Frankreich und Grossbritannien müssen Angestellte im Gesundheits- und Pflegesektor ebenfalls schon bald geimpft sein. Auch in der Schweiz tobt eine Debatte um die Impfpflicht .

Doch bei den Briten gibt es Ausnahmen. So sollen Veganerinnen und Veganer vom Impfzwang am Arbeitsplatz befreit sein. Sie stören sich an den Tierversuchen für die Impfstoffforschung (siehe Box). Der ethische Veganismus ist seit einem Gerichtsurteil besonders geschützt, vergleichbar mit religiösen Gruppen und Menschen mit bestimmten Erkrankungen, wie der «Telegraph» schreibt.