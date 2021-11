Weltvegantag – Veganes Essen wird dreimal so häufig bestellt wie im Vorjahr

Der heutige Weltvegantag feiert die pflanzliche Ernährung. Passend dazu zeigen neuste Daten des Lieferdienstes Uber Eats, wie stark die vegane Ernährung auf dem Vormarsch ist. So seien die Bestellungen von veganen Essen im Jahr 2021, verglichen mit dem Vorjahr, bisher um das Dreifache gestiegen. Während die Schweizer Bevölkerung bereits im Jahr 2020 vegane Bestellungen im fünfstelligen Bereich via Uber Eats aufgegeben hat, hat der Trend jetzt noch einmal zugenommen.

Diese veganen Gerichte bestellt die Schweiz am häufigsten bei Uber Eats

Die vegane Schweizer Gastronomie boomt – sowohl als lokales Angebot mit Restaurants und Imbissen als auch bei den Lieferdiensten. Im Vergleich zum Vorjahr ist im Jahr 2021 die Anzahl an Restaurants mit veganen Menüangeboten bei Uber Eats um das Achtfache gestiegen. Die Lifestyle-Redaktion verrät euch ihre veganen Delivery-Lieblingsgerichte.

Hier gibts feines veganes Essen zum nach Hause Bestellen:

Stripped Pizza (Zürich und Basel)

«Ich bin nicht vegan, liebe es aber, viele Optionen zu haben. So sehr ich eine käsige, fettige Pizza Margherita liebe: Bei Stripped Pizza bestelle ich die vegane Foodporn-Pizza mit Champignons, Zucchini, Granatapfel, Rucola, Kerne-Mix‍ und Leinsamen-Vollkornteig und fühle mich danach genauso leicht wie nach einem Salat – aber satter und glücklicher.» – Geraldine, Redaktorin Body & Soul

Ikoo (Zürich)

«Ich weiss gar nicht, wie oft ich dieses Gericht schon vom Bett aus bestellt habe: Vegi-Tantanmen mit Ramen, Auberginen, Ingwer und Wakame-Algen vom Zürcher Ikoo lassen mich einen richtig schlimmen Hangover vergessen. Oder mildern ihn zumindest enorm. Weiterer Pluspunkt: Kaum ein Liefergericht ist so schnell bei mir.» – Gloria, Co-Redaktionsleitung

Za Zaa (Basel)

«Mit libanesischem Essen wickelt man mich ziemlich leicht um den Finger. Wer dafür nicht extra rausgehen will, bestellt bei Za Zaa in Basel die vegane Mezze-Box, die locker zum Teilen inklusive Bauchweh reicht. Ohne Bauchweh funktioniert die Apéro-Box für eine bis drei Personen. Danach ist man noch fit genug, vom Sofa aufzustehen und das Haus nach dem Apéro wieder zu verlassen.» – Malin, Redaktorin Beauty

Chez Nhan (Zürich)

«Mein veganer Liebling: Eine Pho Saigon vom Chez Nhan, dem besten vietnamesischen Restaurant der Zwinglistadt. Die traditionelle Reisnudelsuppe wird nach originalem vietnamesischen Familienrezept mit frischen Zutaten wie Wasserspinat und Koriander hergestellt und beinhaltet kein Glutamat. Bei jedem Bissen fühle ich mich wie in den Ferien in Saigon, nur eben auf meinem Sofa in Zürich.» – Philippe, Video Producer