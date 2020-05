Autoindustrie

Veganes Leder, Kunststoff aus Algen

Nachhaltig ist das neue Chic: Die Autohersteller setzen immer mehr auf nachhaltige Materialien.

Der Zeit voraus

Grosse Hersteller wie Toyota, VW oder BMW verbauen seit längerem nachhaltige Materialien in ihren Autos. Nicht sichtbare Teile wie Dämmmaterialien oder Sitzpolster werden seit Jahrzehnten aus Materialien wie Flachs, Hanf, Kenaf, Papier, Zellulose oder Baumwolle gefertigt. Die Autohersteller müssen Nachwachsende Rohstoffe einsetzen: Gemäss der europäischen Altfahrzeugrichtlinie 2000/53/EG müssen 85 Prozent eines Autos stofflich recyclingfähig sein. Doch im sichtbaren Bereich des Autos, dort, wo man die Materialien sehen und betasten kann, setzte man lange auf Leder, tropische Edelhölzer, Metalle und hinterschäumte Kunststoffe. Heute kommen dort mehr und mehr Materialien aus wiederverwerteten Stoffen zum Einsatz. «Rund sieben Millionen Tonnen Rohstoffe fliessen jedes Jahr in die Produktion unserer PW und Nutzfahrzeuge», sagt dazu Mercedes-Benz. «Umso wichtiger ist es, den Bedarf an Rohstoffen, die nur begrenzt verfügbar sind oder Umwelt und Gesellschaft belasten können, schon in frühen Entwicklungsstadien zu optimieren.»