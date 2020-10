Veganismus ist so beliebt wie nie

Das Interesse an veganer Ernährung ist laut einer neuen Analyse auf einem Allzeithoch. In diesen Ländern ist es demnach am grössten:

Laut der Analyse, die bereits seit mehreren Jahren durchgeführt wird, befindet sich das Interesse an veganen Themen auf einem Allzeit-Hoch. Es wurden doppelt so viele Suchanfragen getätigt wie noch vor fünf Jahren. Wie sich die Anfragen in den unterschiedlichen Ländern über die Zeit verändert haben, siehst du in der dynamischen Infografik, die das Onlinemagazin erstellt hat.