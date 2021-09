Laut WWF-Studie - Vegis sind beim Wasserverbrauch schlimmer als Fleischesser

«Fleischesser konsumieren auch Zitrusfrüchte und Mandeln»

Dass Obst und Gemüse in wasserarmen Regionen angebaut wird, ist laut der Organisation Swissveg schon lange bekannt. «Man könnte das Problem aber beheben, wenn hierzulande und anderen Regionen mit genug Wasser mehr Gemüse und Obst angebaut wird», sagt Geschäftsführer Renato Pichler. Der hohe Wasserverbrauch habe darum nur am Rande mit der veganen Ernährung zu tun. «Schliesslich konsumieren auch Fleischesser Zitrusfrüchte und Mandeln.» Eine Ernährung mit tierischen Produkten sei aber ökologisch grundlegend schlechter, so Pichler. Denn die Flächen für Futtermittel von Tieren könnten immer auch für Nahrungsmittel von Menschen eingesetzt werden. Dabei könnten mehr Menschen davon ernährt werden, als mit dem Fleisch, dass aus dem Futtermittel erzeugt wird.