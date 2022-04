Viel Salz und Fett – Vegi-Burger sind oft ungesünder als richtiges Fleisch

Doch viele pflanzliche Burger haben einen hohen Gehalt an Salz, Fett oder sogar Zucker, wie die «SonntagsZeitung» mit Verweis auf eine Untersuchung des Westschweizer Konsumentenschutzes FRC schreibt.

«Pflanzlich bedeutet nicht automatisch gesund»

So hat sich der Westschweizer Konsumentenschutz FRC pflanzliche Burger von diversen Herstellern genauer angeschaut. «Pflanzlich bedeutet nicht automatisch gesund», bilanziert Ernährungsexpertin Barbara Pfenniger vom FRC. Einige der Fleischalternativen enthielten viel Salz oder sogar Zucker. «Manche Hersteller verwenden billige, gesättigte Fette.»

Beim Nährwert schneiden der pflanzliche Prix Garantie Burger von Coop und der Next Level Burger von Lidl eher schlecht ab. Beide erhalten jeweils im Nutri-Score ein oranges D. Das heisst: Für die Gesundheit sind die Produkte eher nicht zu empfehlen.

Im Mittelfeld mit einem gelben C ist der Burger Just Veg! von Aldi und der Vemondo von Lidl. Eine gute Note erhält hingegen mit einem grünen A der Sensational Burger von Nestlé, den Coop verkauft.

Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Hackfleisch. Während die pflanzliche Alternative aus Erbsen oder Soja mehrheitlich ein gelbes C oder oranges D in der Nährwertampel erhält, zeigt das Rindshackfleisch je nach Fettanteil ein grünes A oder B an.