Das Zusammentreffen von Velos und Autos birgt Konfliktpotenzial. Besonders heikel: Wenn ohne Schulterblick eine Autotür geöffnet wird und das Velo kaum mehr ausweichen kann. Der AGVS-Rechtsdienst klärt auf, was zu tun ist.

Richtiges Vorgehen : Velo fast von Autotür erschlagen – was tun?

Frage von Cédric ans AGVS-Expertenteam:

Genau in dem Moment, als ich ein am rechten Strassenrand stehendes Auto mit meinem Velo überholen wollte, öffnete der Fahrer brüsk die Fahrertür. Nur mit einem Schwenker konnte ich eine Kollision vermeiden. Meine Frage: Dürfte oder müsste man beim Überholen mehr seitlichen Abstand zum Auto halten oder wie ist das korrekte Vorgehen in einer solchen Situation?

Antwort:

Lieber Cédric,

Du sprichst eine sehr heikle und leider auch häufige Situation im heutigen Stadtverkehr an. Allein in Zürich kam es in den letzten Jahren aufgrund Kollision mit einer sich öffnenden Autotür gemäss «Pro Velo» zu 5,5 Prozent aller Fahrradunfälle. Und diese auch «Dooring» genannte Unfallart ist sogar für fast zehn Prozent der schwer verletzten oder getöteten Velofahrenden verantwortlich. Daher lieber einmal etwas mehr Abstand halten als zu wenig beim Überholen eines stehenden Fahrzeugs.

Die gesetzliche Norm zu deiner Frage ist im Strassenverkehrsgesetz (SVG) zu finden. Dort wird gemäss Art. 34 Abs. 4 SVG verlangt, dass jeder Verkehrsteilnehmende gegenüber allen Strassenbenützenden ausreichend Abstand halten muss. Diese Pflicht gilt einerseits beim Hintereinanderfahren im Sinne des allgemein bekannten «Auffahrverbots» gemäss Art. 12 Abs. 1 der Verkehrsregelverordnung (VRV), andererseits auch beim Vorbeifahren. Zwar ist diese Regel vor allem beim Überholen und Kreuzen relevant, sie gilt aber durchaus auch für Velofahrende beim Vorbeifahren an parkierten Fahrzeugen. Nur: Was genau unter ausreichendem Abstand zu verstehen ist, hängt von den jeweiligen Umständen ab und lässt sich nicht allgemein beantworten.

Was unter ausreichendem Abstand zu verstehen ist, lässt sich nicht allgemein beantworten AGVS-Rechtsdienst



Aber nicht nur Du auf dem Velo musst Vorsicht walten lassen, sondern natürlich auch die Fahrzeuginsassen. Für sie besteht die gesetzliche Pflicht, andere Strassenbenützende beim Ein- und Aussteigen nicht zu gefährden. Insbesondere haben sie dabei auf den nachfolgenden Verkehr zu achten (Art. 21 Abs. 1 VRV). Idealerweise macht man deshalb vor dem Aussteigen – wie auch vor dem Ausscheren beim Überholen – den legendären Schulterblick aus der Fahrschule.

Damit dies automatisch passiert und weil im Land der Tulpenzwiebeln noch mehr Velofahrende unterwegs sind als in der Schweiz, gibts sogar einen Trick: den sogenannten «Dutch Reach», also «Holländer-Griff». Statt mit der näheren linken Hand öffnet der Autofahrer dabei die Tür mit der rechten Hand. Der Clou: Durch diese Art des Griffs dreht sich der Oberkörper unweigerlich mit – und man macht automatisch einen Schulterblick.



Hol dir den Auto-Push! Heisse News aus der Auto- und Mobilitätswelt, die neusten Modelle im Test und Experten-Kolumnen zu rechtlichen und technischen Fragen: All das erwartet dich, wenn du den Auto-Push abonnierst. So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe unten rechts auf «Cockpit», dann auf «Einstellungen»-Zahnrad und schliesslich auf «Push-Mitteilungen». Beim Punkt «Themen» tippst du «Auto» an – schon läufts.

Abstand und Schulterblick helfen nicht nur, Kollisionen zu verhindern, sondern auch, nach einem Unfall auf Basis der genannten Bestimmungen eine einfache oder in schlimmen Fällen eine qualifizierte Verkehrsregelverletzung vorgeworfen zu bekommen (Art. 90 Abs. 1 und 2 SVG). Dies kann eine Busse oder sogar Geldstrafe nach sich ziehen.

Ein Verstoss kann dabei bereits darin gesehen werden, dass ein Velofahrender – gilt natürlich auch für E-Bikes – mit hohem Tempo dicht an einer Kolonne parkierter Fahrzeuge vorbeifährt. Denn hier besteht neben sich plötzlich öffnenden Autotüren zusätzlich das Risiko für Fussgänger und Fussgängerinnen, welche die Strasse überqueren möchten.

Vorsicht und Rücksichtnahme auf beiden Seiten können schon viel bewirken. AGVS-Rechtsdienst



Vorsicht und Rücksichtnahme auf beiden Seiten genauso wie gesunder Menschenverstand können schon viel bewirken. Und wenn Du beim nächsten Mal selbst am Steuer sitzt, einfach vor dem Öffnen der Autotür an Amsterdam und an Tulpenfelder denken und den «Holländer-Griff» anwenden.

Gute Fahrt!

Der AGVS-Rechtsdienst

Sende deine Frage(n) einfach per Mail an autoratgeber@20minuten.ch. Die interessantesten und aktuellsten Fragen und natürlich die Antworten publizieren wir jede Woche unter dem Vornamen des oder der Fragenden hier im Lifestyle-Channel von 20 Minuten.