Thurgau: 22-Jähriger muss in Knast, nachdem er aus Auto gestohlen hat

In der Ostschweiz kommt es in letzter Zeit zu vielen Diebstählen aus unverschlossenen Autos.

Anfang Mai machte sich ein Algerier mit einem Kollegen zu einer Diebestour nach St. Margarethen TG auf. Zuvor klauten sie zwei Velos und zogen sich in Amriswil TG Kokain rein. Später, im 1000-Seelen-Dorf angekommen, machten sie sich kurz nach Viertel nach eins in der Nacht an einem Audi A5 bei einem Einfamilienhaus zu schaffen. Sie öffneten das unverschlossene Auto und nahmen eine Sonnenbrille, Badehosen und Handschuhe im Wert von über 300 Franken sowie 50 Euro Bargeld und eine Damentasche im Wert von über 800 Franken mit.