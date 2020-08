80’000 verkaufte Velotickets

Veloboom bringt die SBB in Platznot

Dank eines Trends zu Bergsommerferien in der Schweiz erfährt das Velofahren hierzulande einen Boom. Damit sind die SBB allerdings überfordert.

Wie eine SBB-Mediensprecherin bestätigt, sei der derzeitige Veloboom in der Schweiz « schon überraschend ». An Spitzentagen transportiere die Bahn bis zu 15'000 Velos. «Wir haben mittlerweile Gepäcktransportwagen geöffnet und auf bestimmten Linien gibt es eine Reservationspflicht», so SBB-Sprecherin Ottavia Masserini. Es komme ab und zu vor, dass nicht alle Velos in den SBB-Zügen Platz finden – vor allem beim Selbstverlad.