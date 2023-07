Konstanz: Velofahrer von drei Männern angegriffen

In Konstanz haben Unbekannte am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr einen Velofahrer auf der Hafenstrasse angegriffen und verletzt. Der 40-Jährige wartete mit seinem Velo an der abgesenkten Schranke am Bahnübergang, wie die Polizei Konstanz am Dienstag mitteilte. Währenddessen sprach ihn ein unbekannter Mann an, der ihn, im sich entwickelnden Streitgespräch, schliesslich vom Velo stiess.