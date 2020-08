Greppen LU

Velofahrer (61) stürzt und stirbt

Wegen eines medizinischen Problems ist ein Fahrradfahrer in Greppen gestürzt. Er starb noch auf der der Unfallstelle.

Am Samstagmittag hat sich in Greppen im Kanton Luzern ein Unfall eines Fahrradfahrers ereignet. Der Fahrradfahrer sei von Weggis kommend Richtung Küssnacht am Rigi unterwegs gewesen und ohne Dritteinwirkung gestürzt, teilte die Luzerner Polizei in einer Medieninformation am Sonntagmorgen mit.