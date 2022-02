Gebenstorf AG – Velofahrer bei Unfall tödlich verletzt – Lastwagen fährt ohne anzuhalten weiter

In Gebenstorf AG ereignete sich am Montagmorgen ein tödlicher Unfall.

Der Unfall ereignete sich am Montag etwa um 6.45 Uhr auf der Landstrasse in Gebenstorf. Nach

ersten Erkenntnissen fuhr der Velofahrer auf der Kinziggrabenstrasse auf den dortigen Kreisverkehr zu. Wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt, wurde er dort von einem Lastwagen erfasst, der aus Richtung Brugg herannahte.