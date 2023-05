Sattel: Velofahrer beschimpft Busfahrer und schlägt Scheibe ein

Die Scheibe am Bus in Sattel SZ wurde von einem Velofahrer mit einem Stein zerstört.

Ein Unbekannter rastete am Sonntag in Sattel SZ in einem Linienbus aus. Der Mann, der zuvor mit dem Velo unterwegs gewesen war, hatte um 12.25 Uhr den Bus bei der Haltestelle Krone betreten und den Chauffeur beschimpft. Dies schreibt die Kantonspolizei Schwyz am Montag in einer Medienmitteilung. Der Mann verliess den Bus wieder, holte sich einen Stein und schlug damit ein Fenster ein.