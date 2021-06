Sion  - Velofahrer erliegt nach einem Monat im Spital seinen schweren Verletzungen

Er erlag am 18. Juni im Spital Sion seinen Verletzungen.

Am 21. Mai kam es in der Walliser Kantonshauptstadt Sion auf einem Kreisel zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Velofahrer. Der 57-jährige Velofahrer wurde dabei schwer verletzt ins Spital eingeliefert. Nun, fast einen Monat nach dem Unfall, ist der Mann gestorben. Er erlag am 18. Juni im Spital Sion seinen Verletzungen. Dies teilt die Kantonspolizei Wallis mit.