Detligen BE, 24. Mai: Ein 34-jähriger Töfffahrer wurde am Sonntagnachmittag von der Polizei angehalten und auf die Wache mitgenommen. Der Mann war zuvor in Radelfingen mit mehr als der doppelten Geschwindigkeit unterwegs. Im 80er-Bereich hatte der Töfffahrer 120 Stundenkilometer auf dem Tacho.