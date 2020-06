vor 1h

Zeugen gesucht

Velofahrer fährt Vierjährigen an

In Kriens LU hat ein Velofahrer am Sonntag bei einem Zusammenstoss einen Buben verletzt. Weil der Velofahrer weitergefahren ist, ohne seine Kontaktdaten zu hinterlassen, wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit.

von Daniela Gigor

Der Velofahrer war auf der Schlundstrasse in Kriens unterwegs, als er mit dem Vierjährigen zusammenstiess. Google Maps



Der unbekannte Velofahrer war am Sonntagmittag gegen 13 Uhr von der Schlundstrasse in Kriens in Richtung Horw unterwegs. Im Gebiet vom Roggernweg kam es aus noch ungeklärten Gründen zu einem Zusammenstoss mit einem 4-jährigen Buben, der dort am Spielen war.