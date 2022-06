Deutschland : Velofahrer findet brennende Leiche von vermisster Carina (17)

Ein Velofahrer hat auf dem Weg zur Arbeit eine grausige Entdeckung gemacht. Der Mann stiess auf die noch brennende Leiche einer 17-Jährigen, die seit zehn Tagen vermisst wurde.

Die 17-jährige Carina war am 14. Juni mit ihrem Schäferhund in Iserlohn-Lethmathe (Nordrhein-Westfalen) zu einem Spaziergang aufgebrochen, von dem sie nicht mehr zurückkehrte. Der Hund wurde am Donnerstagabend mit Halsband und Leine im Wald, etwa 200 Meter vom Wohnort entfernt, entdeckt. Die Polizei suchte mit Hunden und Helikoptern nach der jungen Frau.



Am Freitag um 5.30 Uhr machte ein Velofahrer schliesslich eine grausige Entdeckung. Auf dem Weg zur Arbeit stiess der Mann in einem Naturschutzgebiet in Hamm auf den noch brennenden Leichnam einer Frau. Wie Ermittlungen nun ergeben haben, handelte es sich bei der Leiche um die vermisste Carina. Hamm liegt rund 55 Kilometer vom Wohnort der 17-Jährigen entfernt.



Der zuständige Staatsanwalt teilt gegenüber «Bild» mit, dass die junge Frau bereits vor mehreren Tagen an einer anderen Örtlichkeit gewaltsam zu Tode gekommen war. Der Fundort der Leiche sei also nicht der Tatort. «Als der Zeuge sie gefunden hat, brannte ihr Leichnam noch», so der Staatsanwalt weiter.



Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Tötungsdelikt übernommen und eine Mordkommission eingerichtet.