Velofahrer gegen Autotür – wer muss auf wen achten?

Frage von Ludwig ans AGVS-Expertenteam:

Ich war im Begriff, ein auf der rechten Strassenseite stehendes Auto mit dem Velo zu überholen. Just in diesem Moment öffnete jemand brüsk die Fahrertür und ich konnte mit einem spontanen Schwenker eine Kollision gerade noch vermeiden. Meine Frage: Hätte ich beim Überholen mehr seitlichen Abstand zum Auto halten müssen?

Antwort:

Lieber Ludwig



Was in unserem Alltag erst seit einigen Monaten gilt, ist im Strassenverkehr schon lange Pflicht: «Abstand halten!». Sicherheitsabstände sind wo immer möglich einzuhalten.



Die gesetzliche Norm zu deiner Frage findet sich im Strassenverkehrsgesetz (SVG). Nach Art. 34 Abs. 4 SVG muss jeder Verkehrsteilnehmender gegenüber allen Strassenbenützenden ausreichend Abstand halten. Diese Pflicht gilt einerseits beim Hintereinanderfahren im Sinne des allgemein bekannten «Auffahrverbots» (Art. 12 Abs. 1 Verkehrsregelnverordnung (VRV) und andererseits auch beim Vorbeifahren. Zwar ist diese Regel vor allem beim Überholen und Kreuzen relevant, jedoch gilt sie sehr wohl auch für Velofahrer und Velofahrerinnen beim Vorbeifahren an parkierten Fahrzeugen. Was genau unter ausreichendem Abstand zu verstehen ist, hängt von den Umständen ab und lässt sich nicht allgemein beantworten.