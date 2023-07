Steinach: Velofahrer (51) lässt sich von Mofa ziehen und stürzt

Am Sonntag kam es auf der Schulstrasse in Steinach SG zu einem Unfall. Ein 51-jähriger Mann fuhr mit seinem Velo vom Bahnhof in Richtung See. Zur selben Zeit fuhr ein 50-jähriger Mann mit seinem Mofa in dieselbe Richtung. Nach jetzigen Erkenntnissen liess sich der 51-Jährige mit seinem Velo von dem Mofafahrer ziehen, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung schreibt.