Bergdietikon AG: Velofahrer kollidiert mit Fussgängerin und verletzt sich dabei schwer

Am Montag kollidierte ein Velofahrer mit einer Fussgängerin in Bergdietikon AG. Er erlitt schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungshelikopter ins Spital gebracht werden.

Um circa 8.30 Uhr kam es am Montagmorgen auf der Holenstrasse in Bergdietikon zu einer Kollision zwischen einem Velofahrer und einer Fussgängerin. Beide waren auf der Nebenstrasse in Richtung Bergdietikon unterwegs, als der Fahrradfahrer aus noch unbekannten Gründen mit der Fussgängerin zusammenstiess, wie es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Aargau am Montag heisst.