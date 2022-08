Worb BE: Velofahrer wird unter Postauto eingeklemmt – tot

Beim Abbiegen an einer Kreuzung in Worb BE geriet ein junger Mann unter ein Postauto.

Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei kam am Donnerstag um 21.15 Uhr ein Velofahrer auf der Trimsteinstrasse in Worb an eine Kreuzung. Dort kollidierte er mit einem Postauto, das auf der anderen Strasse entgegenkam und wurde darunter eingeklemmt. Dies teilt die Polizei am Freitag mit.