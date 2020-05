Ins Spital gebracht

Velofahrer kracht bei Zusammenprall auf Windschutzscheibe

In Kölliken AG ist es zu einem Zusammenprall von einem Auto und einem Velofahrer gekommen. Der Velofahrer musste schwer verletzt ins Spital gebracht werden.

Der 58-jährige Velofahrer soll auf der Windschutzscheibe des VWs gelandet sein und dürfte sich dabei schwere Verletzungen zugezogen haben, teilt die Polizei mit. Der 58-Jährige sei umgehend per Ambulanz ins Spital gebracht worden.

Eine 56-jährige VW-Fahrerin war gegen 16 Uhr ausserorts in Richtung Safenwil unterwegs. Bei einem Abbiegemanöver kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Velo.

Eine 56-jährige Autofahrerin war am Donnerstagnachmittag mit ihrem VW in Kölliken ausserorts in Richtung Safenwil unterwegs. Bei einem Abbiegemanöver auf die Obermattenstrasse sei ihr ein Velofahre aus der Region entgegengekommen, teilt die Polizei mit. Im Einmündungsbereich der Strasse sei es dann zum Zusammenprall zwischen den beiden gekommen.