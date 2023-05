Weil am Rhein (D) : Velofahrer war schon blau angelaufen, als Passanten zu Hilfe eilten

Am Montagnachmittag beobachteten Zeugen, wie ein 69-jähriger Velofahrer in der Müllheimer Strasse in Weil am Rhein (D) stürzte. Ihre Hilfe rettete sein Leben.