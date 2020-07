Polizeimeldungen Ostschweiz

Velofahrer liegt bewusstlos in Tunnel

Am Dienstagabend ist auf der Lukmanierstrasse in Curaglia ein bewusstloser und verletzter Fahrradfahrer aufgefunden worden. Gemäss ersten Erkenntnissen war der Mann zuvor selbständig gestürzt.

Frauenfeld TG, 28.06.2020: Am Sonntag musste ein Achtjähriger nach einem Sturz durch ein Glasdach einer Tiefgarageneinfahrt von der Rega ins Spital geflogen werden. Er schlug aus einer Höhe von rund zweieinhalb Meter auf den Boden auf und zog sich dabei mittelschwere Verletzungen zu.

Tschierv GR, 29.06.2020: Am Montagnachmittag ist ein Motorradfahrer (52) auf dem Ofenpass auf einer Treibstoffspur gestürzt. Der Mann wurde dabei verletzt. Er wurde von der Rega ins Spital geflogen. Die Treibstoffspur stammt von einem unbekannten Fahrzeug, bei dem mit hoher Wahrscheinlichkeit der Tankdeckel undicht oder nicht angebracht war. In der Folge muss aus dem Tank Diesel geflossen sein.

Kurz vor 19 Uhr am Dienstagabend erhielt die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden die Meldung eines Autofahrers, dass er am Lukmanierpass in einem Tunnel einen bewusstlosen Velofahrer aufgefunden habe.