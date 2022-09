Bülach: Velofahrer missachtet Strassensperrung und stürzt im Dunkeln in ein Loch

Ein 43-jähriger Mann missachtete mit dem Velo eine Strassensperrung und stürzte in ein Loch im Belag.

Ein 43-jähriger Velofahrer hat sich bei einem Selbstunfall am späten Samstagabend in Bülach schwer verletzt. Gegen 23.30 Uhr fuhr der Mann mit seinem Fahrrad auf der Fabrikstrasse Richtung Badenerstrasse. Als Folge eines Wasserrohrbruchs entstand im Belag der Fabrikstrasse, kurz vor der Einmündung in die Badenerstrasse, im Verlaufe des Samstags ein Loch, weshalb die Fabrikstrasse für Fussgänger und sonstigen Verkehr abgesperrt wurde.