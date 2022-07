Sie werden geplagt von Müdigkeit, leiden unter Schmerzen und erscheinen krank zur Arbeit. Busfahrerinnen und Busfahrer in der Schweiz sind laut einer Studie überlastet. Kann das zum Sicherheitsproblem werden?

Schweizer ÖV : «Gestresst, wenn sie nur schon Velos sehen» – Busfahrer am Anschlag

1 / 5 Die Chauffeure und Chauffeusen werden geplagt von Schmerzen, Stress und Übermüdung. Hier im Bild ein Bus der Freiburger Verkehrsbetriebe TPF. (Symbolbild) 20min/Marvin Ancian 50 Prozent der befragten Chauffeure und Chauffeusen leiden sogar an abnormaler Müdigkeit und Rückenschmerzen. 20min/Taddeo Cerletti Ein weiterer grosser Stressfaktor sind Velofahrerinnen und Velofahrer. 20min/Matthias Spicher

«Zum Teil ist ihr Verhalten respektlos und verrückt», sagt Fritz Hänni, Buschauffeur der Freiburger Verkehrsbetriebe TPF gegenüber den Zeitungen von CH-Media. Bei Arbeitsantritt hofft Hänni dann auch auf wenig Velofahrerinnen und Velofahrer während seiner Schicht. Eine neue Studie des universitären Zentrums für Allgemeinmedizin und öffentliche Gesundheit Unisanté in Lausanne zeigt, dass es vielen Berufschauffeuren und -chauffeusen so geht.

Für die Studie wurden im Auftrag der Gewerkschaften SEV, Syndicom und VPOD fast 1000 Busfahrerinnen und Busfahrer in der Schweiz befragt. Dabei ging es vordergründig um ihren Gesundheitszustand. Was bei der Studie herauskam, könnte zu einem Sicherheitsproblem auf Schweizer Strassen führen. Die Chauffeure und Chauffeusen werden geplagt von Schmerzen, Stress und Übermüdung.

Trotz eingeschränkter Fahrtüchtigkeit hinter dem Steuer

Demnach beklagten sich 57 Prozent der Befragten über Schmerzen in den Schultern und dem Nacken, 50 Prozent leiden sogar an abnormaler Müdigkeit und Rückenschmerzen. Etwas weniger als die Hälfte, 43 Prozent, leiden unter Schlafstörungen. Eine weitere Zahl lässt aufhorchen: So schreibt die AZ, dass sich jeder und jede dritte Befragte trotz eingeschränkter Fahrtüchtigkeit manchmal hinters Steuer setzt.

Ein möglicher Grund, dass sich Fahrer und Fahrerinnen trotz der obengenannten Symptome hinters Steuer setzen, könnte laut Christian Fankhauser, Vizepräsident der Gewerkschaft SEV, Druck der Vorgesetzten sein. «Wenn sie sich abmelden, weil sie schlecht geschlafen haben, heisst es: ‹Du musst kommen!›. Daher wird öfters zu Medikamenten gegriffen und man erscheint dann trotzdem zur Arbeit, auch weil die Chauffeure wissen, dass sonst jemand einspringen muss, der eigentlich frei hat.»

«Es braucht mehr Personal»

Die zurzeit herrschende Situation sei gefährlich, auch für die Reisenden. «Bei diesem Job muss man immer zu 100 Prozent fit sein, die Arbeit kann man nicht auch einfach mal müde verrichten. Es braucht neue Standards», so Fankhauser. Es dürfe nicht vorkommen, dass Mitarbeitende in einer so verantwortungsvollen Position müde oder krank zur Arbeit erscheinen. «Es braucht mehr Personal», ist sich der Vizepräsident der Gewerkschaft SEV sicher.

Die auftretenden Schmerzen der Berufsleute hängen oft mit der Ergonomie und der Effizienzvorgaben zusammen. «Busfahrer sitzen acht bis neun Stunden pro Tag hinter dem Lenkrad, da kann man selten zwischendurch einfach mal aufstehen», sagt Fankhauser. Dies auch, weil die Fahrpläne aus finanziellen Gründen eng getaktet sind. Die ÖV-Betriebe setzen so wenige Busse wie nur möglich ein. Steht ein Bus im Stau, so wird die Pausenzeit an der Endhaltestelle einfach gestrichen.

Linienbusse in der Schweiz ein sicheres Fortbewegungsmittel

Ein weiterer Stressfaktor für die Chauffeure und Chauffeusen sind Velofahrerinnen und Velofahrer. «Die Busfahrer verspüren meistens schon Stress, wenn sie nur Velofahrer sehen», so Fankhauser. Es werden rote Ampeln missachtet, den Velofahrerinnen und Velofahrern sei nicht bewusst, wie lange eine Vollbremsung eines Linienbusses dauere. «Regelkundigere Velofahrer würden dabei helfen, so auch getrennte Infrastruktur für die Velofahrer und den ÖV.» Am 17. Juni dieses Jahres ereignete sich in Zürich ein Vorfall mit einem Velofahrer und einer Vollbremsung. Der 31er-Bus musste eine Vollbremsung einlegen, dabei sind mehrere Personen zu Fall gekommen und haben sich zum Teil verletzt.

Busfahrer Hänni sieht das Problem bei den respektlosen Velofahrerinnen und Velofahrern. «Der Respekt vor einem Bus war früher viel grösser. Heute fahren viele, als ob sie alleine auf der Strasse wären. Dann haben sie auch noch Kopfhörer drin und können ihre Umgebung gar nicht mehr wahrnehmen», so der Buschauffeur.