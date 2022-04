Basel-Stadt: Velofahrer schleudert Gegenstand auf Tram – Tramchauffeur muss ins Spital

Ein unbekannter Velofahrer hat in der Aeusseren Baselstrasse einen Gegenstand gegen ein fahrendes Tram geworfen.

Ein unbekannter Velofahrer bewarf in Basel ein fahrendes Tram mit einem Gegenstand.

Am Samstagabend, kurz nach 19 Uhr, hat ein unbekannter Velofahrer auf der Höhe Aeussere Baselstrasse/Riehenstrasse einen Gegenstand gegen ein fahrendes Tram geworfen, so die Basler Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung vom Sonntag.