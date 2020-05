Kanton Freiburg

Velofahrer stirbt bei Kollision mit einem Bus

Im freiburgischen Torny-le-Grand kam es am Mittwochnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 76-jähriger Mann ums Leben kam.

Beim Überholen hupte der Buschauffeur, was den 76-Jährigen offenbar überraschte. Dieser wich leicht nach links aus und es kam zur Kollision. (Archivbild)

Ein 76-jähriger Velofahrer ist am Mittwochnachmittag nach einem Zusammenstoss mit einem Bus im freiburgischen Torny-le-Grand gestorben. Das teilte die Kantonspolizei Freiburg am späten Mittwochabend in einem Communiqué mit.