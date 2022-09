Oberhof: Velofahrer stirbt nach Kollision mit Auto noch auf der Unfallstelle

Bei einem Unfall in Oberhof AG wurde am Montag ein Velofahrer tödlich verletzt. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, fuhr ein 34-jähriger Mann am Montagmittag mit seinem Seat von Oberhof in Richtung Küttigen. Aus noch unbekannten Gründen kollidierte er dabei mit einem in dieselbe Richtung fahrenden Velofahrer.