Velofahrer nach Unfall in Basel tot

An dieser Kreuzung in Basel kam es am Mittwochmorgen zu einem Unfall zwischen einem Velo und einem Töff. Der Velofahrer verstarb am Donnerstagmorgen im Spital.

Ein Velofahrer, der am Mittwochmorgen in einen Verkehrsunfall in Basel verwickelt war, ist am Donnerstagmorgen im Spital gestorben. Dies schreibt die Kantonspolizei Basel-Stadt. Gemäss erster Mitteilung war er gegen 7.25 Uhr in der Missionsstrasse in Richtung Burgfelderplatz unterwegs.