Basel : Velofahrer verletzt fünf Personen

Ein unbekannter Velofahrer hat am Montagabend in Basel fahrend fünf andere Velofahrer verletzt. Der mutmassliche Täter ist flüchtig.

Ein unbekannter Velolenker verletzte am Montagabend zwischen 18 und 19.30 Uhr an verschiedenen Orten in Basel fünf andere Velofahrer. Vier Personen mussten ins Spital gebracht werden. Eine sofortige

Fahndung durch die Kantonspolizei Basel-Stadt verlief bislang erfolglos.