vor 1h

Stadt Zürich

Velofahrer wird von LKW überfahren und stirbt

In Zürich ist es am Dienstagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Eine Person wurde von einem Lastwagen an der Freihofstrasse erfasst. Sie war mit dem Velo unterwegs.

von Denis Molnar

1 / 2 Der Unfall ereignete sich… Leser-Reporter …an der Ecke Badenerstrasse/Freihofstrasse in der Stadt Zürich. Leser-Reporter