Am Freitag um 18.30 Uhr überquerte eine Velofahrerin auf der Höhe der Frischfleisch AG die Zeughausstrasse in Sursee. Gleichzeitig fuhr ein 57-jähriger Personenwagenlenker durch die Zeughausstrasse in Richtung Moosgasse. Dabei kam es zu einer Kollision mit der querenden Velofahrerin (64), teilte die Polizei am Samstag mit. Bei der Kollision erlitt die Fahrradfahrerin lebensbedrohliche Verletzungen. Die Luzerner Polizei sucht nun Personen, welche den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden.