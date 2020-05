Polizei sucht Zeugen

Velofahrerin nach Kollision mit Lastwagen im Kreis 3 verletzt

Am Dienstagvormittag, 19. Mai 2020, kam es bei der Verzweigung Schaufelberg- / Gutstrasse zu einer Kollision zwischen einem Lastwagen und einer Fahrradlenkerin. Diese wurde dabei verletzt. Die Stadtpolizei Zürich sucht Zeuginnen und Zeugen.

Am Dienstagvormittag um zirka 11.30 Uhr war ein 44-jähriger Lastwagenlenker auf der Schaufelbergstrasse in Zürich unterwegs und bog nach links in die Gutstrasse ab. Dabei kam es im Verzweigungsbereich zur Kollision mit einer Velofahrerin, die auf der Gutstrasse vom Hubertus herkommend, in Richtung Goldbrunnenplatz unterwegs war.