A18 Muttenz: «Velofahrerin stand am Anfang des Tunnels und hat telefoniert»

Am Dienstag verirrte sich eine Velofahrerin auf die Autobahn A18. Vor dem Schänzli-Tunnel wird sie fotografiert.

«Natürlich war es ein kleiner Schreck gewesen. Es ist ungewohnt eine Velofahrerin auf dieser Strecke zu sehen», schildert ein News-Scout seine Beobachtungen gegenüber 20 Minuten. Gegen elf Uhr hat dieser eine Velofahrerin beobachtet, die sich auf der Autobahn in der Einfahrt des Schänzli-Tunnels aufhielt. «Alle Autofahrer haben etwas abgebremst. Ich glaube die Frau hat aber selbst gemerkt, dass sie mit dem Velo hier nicht fahren darf. Sie stand am Anfang des Tunnels und hat telefoniert», erzählt er weiter.

Die Polizei Basel-Landschaft bestätigte den Vorfall. «Mehrere Meldungen über die Velofahrerin sind bei uns bereits gegen 10.55 Uhr eingegangen», so Mediensprecher Adrian Gaugler. Die Frau habe wohl geahnt, dass sie mit dem Velo am Schänzli-Tunnel falsch sei. «Sie hatte bereits auf eine unserer Patrouillen gewartet. Wir nahmen sie mit und liessen sie da wieder raus, wo das Velofahren wieder erlaubt ist», fügte Gaugler an.