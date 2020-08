Verkehr wird umgeleitet

Oberalppass wegen tödlichem Unfall mehrere Stunden gesperrt

Am Oberalppass ist eine Person auf einem Velo bei einem Unfall mit einem Töfffahrer tödlich verunglückt. Zwei Rettungshelikopter stehen im Einsatz. Der Pass bleibt bis auf Weiteres gesperrt.

Am Oberalppass ist eine Velofahrerin nach einem Unfall mit einem Töff ums Leben gekommen.

Am Oberalppass kam es am Samstag kurz nach 11 Uhr zu einem tödlichen Unfall zwischen einer Person auf einem Velo und einem Töfffahrer auf der Bündnerseite in Richtung Sedrun. Das bestätigte die Kantonspolizei Graubünden auf Anfrage. Es stehen Einsatzkräfte der Polizei, Sanität, Rega sowie ein Care Team im Einsatz.