Die verletzte Velofahrerin wurde vom Rettungsdienst in Spital geliefert.

Am Montagmorgen wurde in Basel eine Velofahrerin im Aeschengraben von einem Lastwagen erfasst und verletzt. Die Velofahrerin wurde ins Spital gebracht, wie die Basler Kantonspolizei auf Twitter vermeldete. Der Verkehr vom Aeschenplatz in Richtung Bahnhof SBB musste umgeleitet werden.