Velofahrerin wird in Urnäsch bei Kollision schwer verletzt

Scuol GR, 21.07.2021: Am Mittwochmorgen, kurz nach 06.30 Uhr, fuhren ein Mann und seine Beifahrerin von Crusch GR in Richtung Scuol. Wegen einer Auseinandersetzung zog die Beifahrerin in einer Kurve die Handbremse. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und kippte schlussendlich aufs Dach. Die beiden blieben unverletzt und befreiten sich aus dem Auto. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Ursache des Unfalls ab.

Urnäsch AR, 22.07.2021: Eine Radrennfahrerin wird bei einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt. Eine 54-jährige Frau fuhr kurz nach 8.00 Uhr mit ihrem Rennrad auf der Appenzellerstrasse von Gonten AR in Richtung Urnäsch AR. Zur gleichen Zeit fuhr ein 58-jähriger Mann mit seinem Auto von der Zürchersmühle in Richtung Appenzell. Beim Abbiegen übersah der Lenker die Radfahrerin, worauf es zur Kollision kam. Die 54-Jährige wurde mit unbestimmten Beckenverletzungen mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen.

