Lange Wartezeiten bei Velomechs – Schweizer flicken Velos selbst

Die Schweizer Fahrradbranche hat noch nie so viele Velos verkauft wie im Corona-Jahr 2020.

In der Pandemie habe der Bund die Velowerkstätten gegenüber den Onlinehändlern aber auch benachteiligt, heisst es beim Branchenverband Velosuisse.

Die Menschen in der Schweiz haben während Corona wie wild Velos gekauft.

Zweistellige Wachstumsraten

Im Juli 2023 verkaufte Galaxus 68 Prozent mehr Velo-Ersatzteile und -Werkzeuge als im Juli 2022, darunter Pedale, Tretlager und Reifenheber. Der Absatz von Anbauteilen wie Velolichtern und Glocken stieg im gleichen Zeitraum um 38 Prozent. Vergleicht man das erste Halbjahr 2023 mit dem ersten Halbjahr 2022, gibt es bei den Ersatzteilen und Werkzeugen ein Plus von 39 Prozent, bei den Anbauteilen ein Plus von 28 Prozent.

Das Velo selbst flicken

«Während der Pandemie haben wir uns die Velos gekauft, jetzt machen wir auch den Service selbst», sagt Nicolas Pulfer, der für das Fahrrad-Sortiment bei Galaxus zuständig ist. Er geht davon aus, dass die Nachfrage nach Ersatz- und Anbauteilen sowie nach Flick- und Putzzeug in den kommenden Jahren weiter steigen wird.

Dieses Velozubehör verkaufte Galaxus im Juli am meisten

Es fehlt an Fachkräften

Branche am Limit

Bis zu 800 Tage Vorlaufzeit

2020 habe die Branche auch vom Traumwetter im Frühling profitiert, so Platter. Letztes Jahr sei dann viel bestelltes Material endlich angekommen, allerdings erst im Spätsommer und Herbst, als viele bereits wieder an den Wintersport dachten. Während Corona seien die Vorlaufzeiten bei den Herstellern für gewisse Ersatzteile wegen der massiv grösseren Bestellmengen auf bis zu 800 Tage angestiegen, so Platter.