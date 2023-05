Aarau: Velorowdy auf Trottoir fährt Frau mit Hund über den Haufen

Nach einer mutmasslichen Kollision mit einem Velo wurde in Aarau eine Fussgängerin verletzt. Der Velofahrer ist flüchtig. Wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Donnerstag, 11. Mai am späteren Nachmittag auf der Hinteren Bahnhofstrasse. Die Fussgängerin sei mit ihrem Hund unterwegs gewesen, als ihr ein Falschfahrer auf dem Velo auf dem Trottoir entgegenkam. Es kam zur Kollision, in deren Folge die Frau stürzte.