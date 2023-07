Axenstrasse: Astra vergab Auftrag für Veloshuttle ohne Ausschreibung

Vergabe unter Zeitdruck

Das Astra habe unter Zeitdruck gehandelt, heisst es vom Astra gegenüber der «Luzerner Zeitung» (Bezahlartikel). «Aufgrund der Sommerferien und dem damit verbundenen respektive erwarteten Freizeitveloverkehr bestand Handlungsbedarf, das Velofahrverbot zu verfügen», so Mediensprecher Samuel Hool.

Konkurrenz ärgert sich

Axenstrasse gilt als gefährlich

So kollidierten 2021 zwei Velofahrer auf dem Trottoir – ein 76-Jähriger musste schwer verletzt ins Spital geflogen werden. 2009 prallte ein Radfahrer (46) in einen Car und starb. 2022 durchbrach ein BMW ein Geländer und versank im See. Der Fahrer (63) überlebte nicht.