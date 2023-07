Velofahrverbot gilt ab heute – so läuft es mit dem Shuttlebus

Sie hatten dieses Verbotsschild und den Hinweis auf den Shuttlebus erst im letzten Moment gesehen. Es befindet sich bei der Tellsplatte in Sisikon UR in Fahrtrichtung Norden.

Die Axenstrasse ist eine viel befahrene Route: Wer von Zürich Richtung Gotthard oder in umgekehrte Richtung muss, befährt die schmale Bergstrasse. LKW, Autos, Motorräder, aber auch Velofahrer wollen dort durch. Doch die Strasse ist schmal. So schmal, dass die Velofahrenden unmöglich überholt werden können.

Immer wieder Unfälle auf der Axenstrasse

So kollidierten 2021 zwei Velofahrer auf dem Trottoir – ein 76-Jähriger musste schwer verletzt ins Spital geflogen werden. 2009 prallte ein Radfahrer (46) in einen Car und starb. 2022 durchbrach ein SUV ein Geländer und versank im See. Der Fahrer (63) überlebte nicht.

Verbotstafel wird nicht gesehen

«Ich habe ja den ganzen Tag Zeit»

Der Belgier hat sich daran nicht gestört: «Ich habe ja den ganzen Tag Zeit.» Am Morgen sei er jedoch bereits einmal auf der Axenstrasse auf dem für Velofahrende gesperrten Abschnitt gefahren, einfach in die andere Richtung. «Ich habe es schlichtweg nicht gesehen, dass dort jetzt ein Veloverbot gilt.»

«Immerhin besser als in Italien»

Gesehen haben es im letzten Moment noch Britta Hartmann (33) und Benedikt Mensing (32) aus Köln. Sie kamen mit dem Zug durch den Gotthard und wollen am Dienstagabend in Luzern sein. «Wir hatten in Flüelen grad eine Pause eingelegt, als wir bei der Tellsplatte im letzten Moment die Verbotstafel und den Pfeil zum Shuttlebus sahen», erzählt Britta Hartmann. «Die Beschilderung ist nicht so gut. Aber immer noch besser als in Italien.»