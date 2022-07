Strafgericht BS: Velotausch-Dieb muss 18 Monate ins Gefängnis und wird ausgeschafft

Am Dienstag stand ein 25-jähriger Mann vor Gericht. Er soll zahlreiche Velos in der Region Basel geklaut und auf der Flucht einen Polizisten verletzt haben. Er wurde verurteilt.

Ein heute 25-jähriger Afghane soll zahlreiche Diebstähle in der Region Basel verübt haben. Dieses Video zeigt, wie er ein Velo in Ettingen BL mitgehen lässt. 20 Minuten

Darum gehts

Das Strafgericht Basel-Stadt hat am Dienstag einen 25-jährigen Afghanen zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten und einem Landesverweis von sieben Jahren verurteilt. Dazu kommen noch Strafen und Kosten von über 15’000 Franken auf ihn zu. Das Gericht befand ihn des gewerbsmässigen Diebstahls für schuldig, was obligatorisch eine Ausweisung nach sich zieht. Weil aber keine Rückführungen nach Afghanistan durchgeführt werden, wird er vorerst in der Schweiz bleiben können. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann vor, zahlreiche Diebstähle in der Region Basel verübt zu haben. Darunter sollen auch Velos mit einem Gesamtwert von über 16’000 Franken sein. Mit dem Verkauf von Diebesgut habe sich der von Sozialhilfe lebende, abgewiesene Asylsuchende seinen Drogenkonsum finanziert. Oft kam er mit einem bereits gestohlenen Velo am Tatort an und tauschte es dort gegen ein wertvolleres.

Polizist verletzt

Ebenfalls soll der Mann einen Polizisten verletzt haben, als er versucht habe, sich einer Kontrolle zu entziehen. Der Polizist sagte vor Gericht aus, sein Kollege habe versucht, den auf sie zufahrenden Beschuldigten vom Velo zu reissen. Ob es zu einer Berührung kam, vermochte er sich nicht mehr zu erinnern. Auf jeden Fall sei es dann zur Kollision gekommen. Der verletzte Polizist sei mit 25 bis 30 Kilometern pro Stunde vom Pedal des Velos am Schienbein getroffen worden.

«Mein Bein war aufs Doppelte angeschwollen, ich konnte auf der Seite keinen Schuh mehr tragen», gab er an. Er war zwei Wochen krankgeschrieben. Die Staatsanwaltschaft forderte einen Schuldspruch gemäss Anklageschrift. Sie verlangte eine Freiheitsstrafe von 24 Monaten und eine Geldstrafe von 20 Tagessätzen à 30 Franken, beide unbedingt.

Führten Polizisten Verletzung selbst bei?

Der Dari-sprechende Beschuldigte machte vor Gericht einen angeschlagenen Eindruck. Er vermochte kaum hochzuschauen, sass in gebückter Haltung, und trampelte immer wieder mit dem Fuss auf den Boden. «Es geht mir nicht gut», sagte er mehrfach. Er hat einen Entzug hinter sich. Zu den ihm vorgeworfenen Taten äusserte er sich kaum, spielte sie aber auch herunter. Es seien nur Kleinigkeiten. Weshalb er immer wieder von der Polizei mitgenommen wurde und seit Monaten in Untersuchungshaft sitzt, konnte er nicht nachvollziehen.

Seine Verteidigerin forderte indes viele Freisprüche. Zahlreiche Velodiebstähle könnten ihrem Mandanten nicht nachgewiesen werden. Auf Überwachungsvideos sei er nicht eindeutig zu erkennen, und diese seien oft nicht als Beweise verwertbar, weil sie öffentlichen Grund filmten. Und die Polizisten hätten sich die Verletzungen selbst eingebrockt: «Einer der Polizisten versuchte, meinen Mandanten zu greifen. Danach konnte er die Fahrt nicht mehr kontrollieren und ist mit dem anderen kollidiert», sagte sie.

Die von der Staatsanwaltschaft geforderten 24 Monate unbedingt erachtete die Verteidigerin als «sehr hoch, selbst wenn alles erwiesen wäre, was es nicht ist». Der Beschuldigte habe keine Gewaltdelikte begangen und verdiene eine letzte Chance. Sie stellte keinen konkreten Strafantrag, bat das Gericht aber, auf den unbedingten Freiheitsentzug und den Landesverweis zu verzichten.

Von Polizei abgeführt

Das Dreiergericht konnte dem Beschuldigten nur zugutehalten, dass er die Taten in einer Suchtsituation beging. Ansonsten stufte es ihn aber als unbelehrbar ein. So habe er nach einer Kontrolle einen Polizeiposten verlassen und 15 Minuten später einem Mann 500 Franken am Bancomaten gestohlen. Dass er die Polizisten verletzen wollte, glaubte das Gericht nicht, sprach ihn also der einfachen Körperverletzung frei. Bei den Diebstählen erachtete es ihn aber überall als den Täter. Und es rügte die Verteidigerin: Die Videos seien durchaus verwertbar.

Der Beschuldigte schien seine Situation nicht zu verstehen. «Warum muss ich so lange ins Gefängnis? Ich habe niemanden mit einem Messer verletzt», fragte er. Warum müsse er das Land verlassen? Was sei das für ein Gesetz? Weil er den Gerichtspräsidenten bei der Urteilsbegründung wiederholt unterbrach, wurde er noch vor deren Abschluss von der Polizei aus dem Saal geführt.