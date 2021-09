Sportnahrung boomt - Velotrend löst Run auf Proteinshakes und -Riegel aus

Sportnahrung ist so gefragt wie noch nie.

Protein-Riegel, -Shakes und -Pulver: Sportnahrung boomt. So ist die Nachfrage bei Digitec Galaxus explodiert. Der Onlinehändler hat laut eigenen Angaben dieses Jahr 82 Prozent mehr Sportnahrung verkauft als im selben Zeitraum letztes Jahr.

«Zu unserer Überraschung sind die Verkäufe im Sommer stabil hoch geblieben», sagt Mediensprecher Alex Hämmerli. Sportnahrung sei in der Vergangenheit eher von Herbst bis und mit Frühling gefragt – also in der Fitness-Saison.