Venedig: Erneutes Busunglück, gleiche Firma

Der Elektrobus kam am Samstagabend in einer Kurve von der Fahrbahn ab und krachte in den Stützpfeiler eines Wohnhauses.

Bei einem Busunglück in der italienischen Lagunenstadt Venedig sind 15 Menschen verletzt worden. Der Elektrobus war nach Angaben der Polizei am Samstagabend in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und auf den Stützpfeiler eines Wohnhauses geprallt. In Lebensgefahr sei niemand, hiess es. Anfang des Monats waren bei einem Busunglück in Venedig 21 Menschen ums Leben gekommen. Beide Busse gehören demselben Unternehmen.